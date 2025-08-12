ألوان وتصاميم جديدة للزي الرياضي

«الزهري» للبنات في الابتدائية و«الكحلي» في الثانوية

توحيد الزي يخفيف الأعباء على أولياء الأمور

اعتمدت وزارة التعليم دليلًا شاملًا لتوحيد الزي المدرسي والرياضي، لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع المراحل الدراسية، بهدف تعزيز الانضباط والمساواة بين الطلبة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتقليل الأعباء المالية على أولياء الأمور.

ويوضح الدليل، أن الزي المدرسي للبنين يبدأ من الثوب والبنطال البيج، وقميص أبيض في رياض الأطفال، وصولًا إلى الثوب والغترة أو الشماغ في المرحلة الثانوية، فيما يختلف زي الطالبات حسب المرحلة الدراسية، بدءًا من المريول «الزهري» في الابتدائية، والتنورة الخضراء «الزيتية» في المتوسطة، إلى التنورة «الكحلية» في الثانوية، مع بلوزة بيضاء لجميع المراحل.

كما حدّد الدليل الزي الرياضي لكل مرحلة، بحيث يلتزم الطلاب بألوان محددة للبنطال الرياضي (كحلي، أخضر زيتي، أسود)، فيما تلتزم الطالبات بتصاميم طويلة وفضفاضة بألوان كحلي وعنابي ورمادي، بحسب المرحلة الدراسية.

وشدّد الدليل على إلزام جميع المدارس الحكومية والخاصة (غير الأجنبية) بتطبيق الزي الوطني السعودي في المرحلة الثانوية، إضافة إلى الالتزام بالزي الرياضي أثناء الأنشطة المحددة، مع مراعاة الاحتشام وخلو الملابس من العبارات أو الصور.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لبناء بيئة مدرسية منضبطة، تعكس قيم المجتمع السعودي، وتعزز الانتماء الوطني لدى النشء.