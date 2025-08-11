استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر نيوم اليوم (الإثنين)، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.

حضر الاستقبال، أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد مؤنس.

فيما حضر من الجانب الأردني، ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مدير مكتب الملك علاء البطاينة، ومدير مكتب ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

وغادر نيوم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وكان في مقدمة مودعيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.