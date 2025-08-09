أتاح الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام تكليف موظفة الخدمات في مدارس الطفولة المبكرة بمساعدة معلمة رياض الأطفال فقط في الجوانب غير التعليمية.

وتضمن الدليل أن المديرة في مدارس الطفولة المبكرة تكلف من تراها من إداريات المدرسة بالأعمال والمهمات المتعلقة بالنواحي الإدارية والتقنية المنظمة للعمل داخل المدرسة، وفي حال وجود برنامج الدمج في المدارس تضاف عاملة خدمات لكل مدرسة. ويكلف الموجه الطلابي غير المتخصص بتدريس 6 حصص أسبوعياً في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه لسد الاحتياج التعليمي عند الحاجة، على أن يكلف المعلم بنصاب مخفض للقيام بمهمات الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 75 طالباً.

وأجاز الدليل، عند الحاجة، لمدير المدرسة تكليف من يراه مناسباً من وفر شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية بالمدرسة بمهمات الموجه الطلابي - الموجه الصحي - أمين مصادر التعلم.. وغيرهم من التشكيلات المدرسية، بما لا يخل بعملهم الأساس، وذلك في حال عدم انطباق المعيارية العددية على المدرسة، وفي حال وجود احتياج تطبق إجراءات وضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية على من يتقدم بطلب العودة للعمل كمدير - وكيل ممن تم إنهاء تكليفه لأي سبب من أسباب التسرب لمدة تزيد على فصل دراسي ويتم الاعفاء من النصاب التعليمي لشاغل الوظيفة التعليمية المكلف للعمل ضمن التشكيلات المدرسية وفقاً للمعيارية العددية المخصصة، وعند الحاجة لسد الاحتياج التعليمي يكلف بالتدريس وفق تخصصه ومرحلة مؤهله حسب الخطة الدراسية والأدلة المعتمدة، وفي حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط يتولى وكيل المدرسة التخطيط للنشاط الطلابي، وفي المدارس التي لا تستحق وكيلاً يتولى مدير المدرسة التخطيط للنشاط الطلابي، ويشترط لتزويد المدرسة المستحقة بأمين مصادر تعلم وفقاً للتشكيل المدرسي توفر مكتبة أو مركز مصادر تعلم، وفي حال عدم توفر ذلك يمكن التكليف الجزئي لأحد المعلمين للقيام بمهمات أمين مصادر التعلم، على أن يمنح من يكلف بعمل الموجه الصحي من المعلمين تخفيضاً من نصاب الحصص الأسبوعي المقرر له، بحيث لا يقل نصابه عن 8 حصص أسبوعية، ويكلف أحد معلمي مادة العلوم (ابتدائي - متوسط) بمهمة محضر مختبر للمدارس التي لا تستحق محضر مختبر وفق التشكيل المدرسي، ويكلف في المرحلة الثانوية أحد المعلمين في التخصصات التالية: (علوم / أحياء / كيمياء / فيزياء/ علم الأرض)، على أن تكون الأفضلية لمن يكون حاصلاً على مؤهل دبلوم محضري المختبرات المدرسية، وفي حال عدم استحقاق المدرسة لمسجل المعلومات والسكرتارية يقوم المساعد الإداري بمهماتهما، وفي حال عدم استحقاق المدرسة للمساعد الإداري يقوم وكيل المدرسة بمهماته.