وصلت إلى محافظة السويداء في سورية، أمس 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تحمل على متنها الاحتياجات الإنسانية الضرورية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدّم من المملكة إلى الأشقاء في سورية، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.