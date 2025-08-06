تحت رعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، نظّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة لتنمية المجتمع، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالطائف، ملتقى جذب المستثمرين والراغبين بالاستثمار في قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وذلك مساء الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في فندق إريديوم الطائف، من الساعة 6 حتى 9 مساءً.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الاستثمار في قطاع ضيافة الأطفال الأهلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين والمستثمرات، بما يسهم في تطوير منظومة رعاية الأطفال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.





شهد الملتقى حضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، إلى جانب نخبة من المهتمين والمستثمرين في القطاع.

وقدمت مدير عام الرعاية اليومية للأطفال بالوزارة نوف الجريوي كلمة خلال الملتقى أكدت فيها حرص الوزارة على تمكين المستثمرين، والعمل على حصر التحديات التي تواجههم والسعي لحلها، من خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية والداعمة.





وتضمن الملتقى عروضاً تعريفية، وجلسات حوارية، وفرصاً للتواصل المباشر مع الجهات الداعمة والممولة، لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.

يذكر أن محافظة الطائف تحتضن عدداً من مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، يستفيد منها أكثر من (1100) طفل، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.