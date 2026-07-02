وقف مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ميدانياً، على سير العمل في الوحدات البرية والبحرية، وميناء الملك عبدالعزيز بالمنطقة الشرقية.

ونقل مدير عام حرس الحدود تحيات وتقدير وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لمنسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، مثمناً ما يبذلونه من جهود في أداء مهماتهم الأمنية.

واطّلع اللواء الركن شايع الودعاني على الخطط العملياتية والإجراءات الميدانية، ومستويات التأهيل والتدريب، والتكامل بين الوحدات، وآليات تنفيذ المهمات الأمنية لحماية أمن الحدود وتعزيز كفاءة الأداء الميداني.