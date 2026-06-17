شهد أمير منطقة نجران رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمكتبه في مقر الإمارة، اليوم، توقيع مذكرة تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة.

ومثّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توقيع المذكرة، المدير العام عمر بن محمد النعمي، فيما مثّل الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية المدير التنفيذي للجمعية عبده محمد عطيف، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن حمد الحمرور.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز برامج مكافحة التسول، ودراسة الحالات، وتقديم البرامج التوجيهية والإرشادية.

وتأتي المذكرة تعزيزاً للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، بما يدعم تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة ويرفع من جودة الحياة.