وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم إلى مدينة لشبونة عاصمة البرتغال في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يجري اجتماعاً مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التنسيق والتعاون بين البلدين.