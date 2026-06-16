وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم إلى مدينة لشبونة عاصمة البرتغال في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يجري اجتماعاً مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل لبحث العلاقات الثنائية ومجالات التنسيق والتعاون بين البلدين.
وزير الخارجية يصل إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في زيارة رسمية
16 يونيو 2026 - 17:06 | آخر تحديث 16 يونيو 2026 - 17:06
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عكاظ (لشبونة)
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم إلى مدينة لشبونة عاصمة البرتغال في زيارة رسمية.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah arrived today in Lisbon, the capital of Portugal, on an official visit.
He is scheduled to hold a meeting with Portuguese Foreign Minister Paulo Rangel to discuss bilateral relations and areas of coordination and cooperation between the two countries.