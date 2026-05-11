تفقّد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بإمارة المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، يرافقه نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ميقات ذي الحليفة، بحضور أمين المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال الجولة على أعمال ومشروعات التطوير والتأهيل التي يشهدها الميقات؛ بهدف تعزيز منظومة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، ورفع جودة التجربة الإيمانية للزوار، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد من 5 آلاف مصلٍ إلى أكثر من 15 ألف مصلٍ.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أهمية مسجد الميقات، بوصفه أحد أبرز المواقيت المكانية التي يقصدها ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار على مدار العام، مشدداً على ضرورة مواصلة رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في أولى محطات مناسك الحج.

واستمع الأمير سلمان بن سلطان إلى شرح حول تطوير منظومة الخدمات داخل المسجد، التي شملت تجديد السجاد بالكامل في منطقة المصلى وفق الهوية البصرية للمسجد، على مساحة تتجاوز 2400 متر مربع، إلى جانب تطوير الأنظمة الصوتية باستخدام اللواقط الحديثة ومنظومة المزج الصوتي الرقمي عبر وحدة تحكم متصلة بأكثر من 196 سماعة داخلية وخارجية.

كما اطّلع على مشروع تطوير كورنيش وادي العقيق المجاور لمسجد الميقات، الذي صُمم وفق معالجة هندسية تحقق امتداداً بصرياً متناغماً مع عمارة المسجد، باستخدام عناصر معمارية مستوحاة من هويته، بما يسهم في إيجاد وجهة حضارية ترتبط بمكونات المسار التاريخي في المدينة المنورة.

وشاهد أمير منطقة المدينة المنورة مشروع أنسنة الساحات والمرافق على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، تشمل الساحات الشرقية والشمالية والجنوبية، والمزوّدة بمنظومة مراقبة تضم أكثر من 300 كاميرا رقمية تدعم كفاءة التشغيل، إلى جانب تهيئة 24 ممراً ومحوراً رئيساً وفرعياً لتسهيل الحركة والتنقل داخل الميقات.

كما تضم المنطقة أكثر من 48 متجراً متنوعاً تشمل المقاهي والمطاعم ومتاجر المستلزمات والخدمات المساندة، بما يسهم في تلبية احتياجات الزوار ورفع جودة تجربتهم.

واستمع إلى شرح موجز عن مجالات التطوير والتأهيل في الموقع العام، التي تأتي ضمن مهمات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الإشراف على مسجد ميقات ذي الحليفة، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات ذات العلاقة.