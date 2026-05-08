تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Foreign Minister of the Russian Federation, Sergey Lavrov.
During the call, they discussed regional developments and their security and economic implications, as well as joint efforts to maintain stability in the region.