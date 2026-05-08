تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.