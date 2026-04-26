الأمينُ العام لرابطة العالم الإسلامي يشهد احتفالية بلوغ 10 ملايين زائرٍ في فرع متحف السيرة النبوية بالرباط

شهِد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيسُ هيئة علماء المسلمين المُشرفُ العام على متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الاحتفاليةَ المُقامةَ بمناسبة بلوغ عدد زائري المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، في فرع العاصمة المغربية "الرباط" 10 ملايين زائر.

وأُقيم الاحتفال في مقرّ مُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التي تحتضِن المتحف، بحضورِ نخبةٍ من مفتي العالم الإسلامي ودول الأقليات وعلمائها، والمسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات الفكرية والثقافية.

وألقى الدكتور محمد العيسى كلمةً تطرّق فيها إلى رؤية المتحف وأهدافه في إبراز السيرة العطرة لسيدنا ونبينا الكريم ﷺ، وتجسيد السيرة النبوية بصورةٍ تفاعليةٍ وفق أحدث معطيات التقنية الحديثة، مُحوِّلاً أحداثَ السيرة من نصوصٍ تُقْرَأُ إلى مشاهدَ تُرَى وتُعاش؛ ليُخاطِب تنوُّع الزوار، ولا سيما أنَّ أعداداً غفيرةً من غير المسلمين زارُوه وأبدَوْا إعجابهم بمُحتواه.

عقِب ذلك، تحدَّثَ كلٌّ من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، أحمد التوفيق، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، الدكتور أحمد عبادي، والمدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم المالك، ثم توالَتْ مداخلاتُ عددٍ من مفتي وعلماء الداخل الإسلاميّ ودُوَل الأقليّات.