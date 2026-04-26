تحتضن الكويت، الثلاثاء 28 أبريل 2026، حفل تأبين رسمياً للفنانة الراحلة حياة الفهد، في وداع يعكس مكانتها الفنية الكبيرة بعد مسيرة طويلة أثرت بها الدراما الخليجية والعربية، وترك رحيلها صدى واسعاً في الأوساط الفنية والجماهيرية.

تفاصيل التأبين

ويُقام الحفل في مقر رابطة الأدباء الكويتيين على مسرح الشيخة الدكتورة سعاد الصباح، بتنظيم من الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، وبحضور مفتوح لمحبيها ونخبة من الفنانين والمبدعين من مختلف الدول العربية.

ويهدف التأبين إلى استعادة أبرز محطات مشوارها الفني، الذي امتد لعقود، قدّمت خلاله أعمالاً رسخت حضورها كواحدة من أبرز رموز الفن الخليجي.

رحيل مؤثر

ورحلت حياة الفهد عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد رحلة فنية حافلة تنوعت بين التمثيل والكتابة والإنتاج، لتترك إرثاً فنياً ممتداً في وجدان الجمهور العربي.

ثنائية بارزة

وشكّلت الراحلة ثنائياً فنياً مميزاً مع سعاد عبدالله، قدّمتا خلاله أعمالاً خالدة، من بينها «خالتي قماشة» و«رقية وسبيكة» و«على الدنيا السلام»، التي رسخت حضورهما كأحد أبرز الثنائيات في تاريخ الدراما الخليجية.