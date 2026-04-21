أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة «عن بعد» اليوم (الثلاثاء)، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية، في محافظات (ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، مرات، الدوادمي، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، عفيف، الرين، القويعية).

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.