أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة «عن بعد» اليوم (الثلاثاء)، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية، في محافظات (ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، مرات، الدوادمي، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، عفيف، الرين، القويعية).
ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
The Education Administration in the Riyadh region announced the transition from in-person classes to "remote" learning today (Tuesday), via the Madrasati platform and the approved educational platforms for all students and staff of schools from both the educational and administrative bodies, in the governorates of (Thadiq, Huraymila, Ramah, Dhurma, Marat, Al-Dawadmi, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Ghat, Al-Shuqaiq, Afif, Al-Rain, Al-Qwai'iyah).
This decision comes based on reports from the National Center of Meteorology, and in order to ensure everyone's safety.