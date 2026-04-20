أعلنت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة «عن بعد» غداً (الثلاثاء) لجميع الطلاب والطالبات في جميع مقار الجامعة.

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.‎