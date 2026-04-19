أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية تحويل الدراسة غداً (الإثنين) إلى التعليم «عن بُعد» عبر منصة مدرستي، في جميع مدارس محافظة حفر الباطن، بناءً على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
وأكدت الإدارة أن القرار يشمل جميع مدارس محافظة حفر الباطن، سائلين الله السلامة للجميع.
The Eastern Province Education Administration announced that classes tomorrow (Monday) will be conducted "remotely" via the Madrasati platform, in all schools of Hafr Al-Batin Governorate, based on reports from the National Center of Meteorology, and in order to ensure everyone's safety.
The administration confirmed that the decision applies to all schools in Hafr Al-Batin Governorate, praying for everyone's safety.