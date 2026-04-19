دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة القادم.
ووفقًا لبيانات «الأرصاد» أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة والجموم والكامل، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وضرما ومرات والقدية والدرعية والرين والحريق والخرج وحوطة بني تميم وعفيف والدوادمي والقويعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح.
كما ستتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية وتبوك والجوف والباحة وعسير وجازان ونجران بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and the necessity to stay in safe places, avoid areas where floods and valleys gather, refrain from swimming in them, and adhere to the instructions announced through various media outlets and social media, following the National Center of Meteorology's forecasts of continued thunderstorm rains in the Kingdom's regions until next Friday.
According to the "Meteorology" data, the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and descending winds stirring up dust and sand, including Turbah, Al-Muwayh, Al-Khurmah, Rania, Taif, Maysan, Adham, and Al-Ardiyat. Light to moderate rains are expected in the Holy Capital, Al-Jumum, and Al-Kamil. The Riyadh region will also experience moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and descending winds stirring up dust and sand, affecting the capital Riyadh, Al-Dilam, Al-Muzahimiyah, Dhurma, Marat, Al-Qiddiya, Al-Dar'iyah, Al-Rain, Al-Hariq, Al-Khobar, Al-Hawta of Bani Tamim, Afif, Al-Dawadmi, Al-Qurayyat, Al-Ghat, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Shuqra, Al-Thadiq, and Al-Harimlah.
Additionally, the regions of Madinah, Hail, Al-Qassim, the Northern and Eastern Borders, Tabuk, Al-Jouf, Al-Baha, Asir, Jazan, and Najran will be affected by moderate to heavy rains, leading to flooding, hail, and descending winds stirring up dust and sand.