استقبل محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية الزواج والتنمية الأسرية اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس تركي الحميدي، وأعضاء الجمعية.

واطلع خلال اللقاء على عرض لبرامج الجمعية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، وعدد المستفيدين منها، مثمناً جهود القائمين عليها في دعم الأسر والشباب بالمحافظة.

كما بارك محافظ الطائف الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع الزواج الجماعي للجمعية، البالغ عددهم (131) شاباً.