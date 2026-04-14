استقبل محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية الزواج والتنمية الأسرية اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس تركي الحميدي، وأعضاء الجمعية.
واطلع خلال اللقاء على عرض لبرامج الجمعية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، وعدد المستفيدين منها، مثمناً جهود القائمين عليها في دعم الأسر والشباب بالمحافظة.
كما بارك محافظ الطائف الدفعة الأولى من المستفيدين من مشروع الزواج الجماعي للجمعية، البالغ عددهم (131) شاباً.
مُحافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية الزواج والتنمية الأسرية
The Governor of Taif, Prince Fawaz bin Sultan bin Abdulaziz, received today (Tuesday) the honorary president of the Marriage and Family Development Association, Engineer Turki Al-Humaidi, and the members of the association.
During the meeting, he was briefed on a presentation of the programs the association plans to implement in the upcoming period, as well as the number of beneficiaries, appreciating the efforts of those in charge in supporting families and youth in the governorate.
The Governor of Taif also congratulated the first batch of beneficiaries from the association's group marriage project, which consists of (131) young men.