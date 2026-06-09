إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء، فإنه تمت مباشرتها في حينه من الجهات الأمنية بمحافظة الدلم في منطقة الرياض، وإيقاف المعتدي وإحالته إلى النيابة العامة، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقه ونشر الواقعة.