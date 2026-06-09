إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لواقعة اعتداء، فإنه تمت مباشرتها في حينه من الجهات الأمنية بمحافظة الدلم في منطقة الرياض، وإيقاف المعتدي وإحالته إلى النيابة العامة، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقه ونشر الواقعة.
شرطة الدلم تضبط مقيماً نشر مقطع اعتداء مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية
9 يونيو 2026 - 22:20 | آخر تحديث 9 يونيو 2026 - 22:20
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«عكاظ» (الرياض)
Referring to the circulated visual content of the assault incident, it was promptly addressed by the security authorities in Al-Dalm Governorate in the Riyadh region, with the assailant being arrested and referred to the Public Prosecution, and the apprehension of a resident of Pakistani nationality for violating the Anti-Cyber Crime Law by documenting and publishing the incident.