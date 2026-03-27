صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في منطقة الرياض، وسقوط شظايا الاعتراض في محيط أحد المواقع العسكرية دون إصابات.
27 مارس 2026 - 14:29 | آخر تحديث 27 مارس 2026 - 14:29
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 3 drones were intercepted and destroyed in the Riyadh area, with debris from the interception falling around one of the military sites without any injuries.