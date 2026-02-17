حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ رعاهما الله ـ برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة دخول رمضان
17 فبراير 2026 - 19:11 | آخر تحديث 17 فبراير 2026 - 19:11
«عكاظ» (الرياض)
In a bid to maintain communication with their brothers, the leaders of Islamic countries, on the occasion of the blessed month of Ramadan each year, the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud and the Crown Prince, Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud — may Allah preserve them — have sent congratulatory cables to the leaders of Islamic countries on this blessed occasion, praying to the Almighty, may He be exalted, to accept from everyone their good deeds, and to bring this noble occasion back to the Islamic nation with honor and empowerment, and with further progress and prosperity.