استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الثلاثاء)، الممثل الخاص لحلف شمال الأطلسي «الناتو» للجوار الجنوبي السيد خافيير كولومينا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.