استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الثلاثاء)، الممثل الخاص لحلف شمال الأطلسي «الناتو» للجوار الجنوبي السيد خافيير كولومينا.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khreeji, received today (Tuesday) at the ministry's headquarters in Riyadh the NATO Special Representative for the Southern Neighborhood, Mr. Javier Colomina.
During the meeting, topics of mutual interest were discussed.