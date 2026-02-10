شهد الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء الحصة التدريبية اليومية للاعبات مراكز التدريب الإقليمية للبنات، التي أُقيمت في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك”، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.



والتقى الأمير ويليام خلال الزيارة باللاعبات والجهازين الفني والإداري، حيث قدّمت الأستاذة لمياء بن بهيان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شرحاً عن مراحل تطور كرة القدم النسائية في المملكة، والجهود المبذولة لدعمها وتمكينها، ودور الاتحاد السعودي لكرة القدم في تطوير اللاعبات ورفع مستوى الأداء الفني، ضمن أهدافه للنهوض بالقطاع الرياضي النسائي.