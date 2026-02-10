واصل الجهاز الفني المساعد للمنتخب الوطني الأول بقيادة هيرفي رينارد، برنامج الزيارات الميدانية للأندية، من خلال زيارة ناديي التعاون والنجمة، ضمن إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026.



واطّلع الجهاز الفني المساعد خلال الزيارة على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وعُقدت اجتماعات مع اللاعبين المرشحين، تم خلالها التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب مناقشة البرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة الأرقام البدنية لكل لاعب.



كما شملت الزيارة متابعة الجوانب الفنية والبدنية والطبية، ومناقشة آليات التنسيق المشترك مع الأجهزة الفنية في الناديين خلال الفترة القادمة، بما يضمن مواءمة برامج الإعداد مع متطلبات المنتخب الوطني.



وتأتي هذه الزيارة امتداداً لسلسلة الزيارات والاجتماعات التي ينفذها الجهاز الفني مع الأندية واللاعبين، ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى توحيد منهجية العمل، وتعزيز التكامل الفني بين المنتخب والأندية.



وتندرج هذه الزيارات ضمن المنهجية المعتمدة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الشراكة مع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ويعزز حضوره للمونديال.



يذكر أن الجهاز الفني سيلتقي خلال الفترة القادمة لاعبي أندية الخلود والحزم والهلال والشباب والرياض والفتح.