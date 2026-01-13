وجّه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، بإضافة سيرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ضمن سير أعلام الأدب السعودي في مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في نسخته الثالثة.

ويأتي هذا التوجيه تقديراً لما قدّمه الأمير خالد الفيصل للأدب والثقافة السعودية، بوصفه أحد أبرز الرموز الثقافية المعاصرة، بما يمتلكه من إسهامات متعددة في مجالات الشعر والفن ورعاية الأدباء والمشاريع الثقافية التي عززت حضور الثقافة السعودية.