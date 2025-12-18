احتفلت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة بتكريم المتقاعدين من منسوبيها، وذلك بحضور عدد من مسؤولي ومنسوبي الإدارة في مناسبة عكست معاني الوفاء والتقدير لما قدّموه من جهود مخلصة خلال مسيرتهم العملية في خدمة بيوت الله والعمل الدعوي.

وقد بدأ الحفل بكلمة منسوبي الإدارة ألقاها الشيخ ناصر بن فايز الشهراني رحّب فيها بالحضور وهنّأ الزملاء المتقاعدين على ما قدّموه من عطاء مميّز مثمنًا جهودهم وإسهاماتهم، كما رحّب بمدير الإدارة الجديد وبالمراقبين المعيّنين حديثًا، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهماتهم.

بعد ذلك ألقى مدير الإدارة بدر بن سفر الشهري كلمة عبّر فيها عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل الإدارة بمحافظة بيشة، مؤكدًا اعتزازه بالثقة، ومشيدًا بما قدّمه المتقاعدون من جهود أسهمت في تعزيز العمل وتطوره، وحرصه على مواصلة مسيرة العمل وتعزيز التكامل مع منسوبي الإدارة خلال المرحلة القادمة.

وفي ختام الحفل جرى تكريم المتقاعدين بتقديم الدروع التذكارية والهدايا تقديرًا لسنوات خدمتهم ثم التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.