تسببت سيول وادي الطوقي، شمال الرياض، في انقلاب شاحنة محمّلة بالإبل، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وكانت الشاحنة تسير على الطريق الإسفلتي أثناء تدفق المياه، قبل أن تجرفها السيول عن مسارها، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها خارج الطريق، وتبعثر الإبل في مياه السيل.

وتشهد منطقة الرياض منذ ساعات أمطاراً غزيرة تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وسط تحذيرات من الجهات المختصة بعدم عبور الطرق المتقاطعة مع السيول، لا سيما في ذروة الأمطار.

ويُعد وادي الطوقي من الأودية المعروفة بشدة جريانها وسرعة امتلائها عند هطول الأمطار، مما يستدعي الحذر عند الاقتراب أو العبور.

أمطار ديمية

وكشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني بأن الحالة المطرية التي شهدتها الرياض، أخيراً، كانت في مجملها أمطاراً ديمية، تخللتها هطولات متوسطة إلى غزيرة على بعض الأحياء، مع تساقط حبات البرد خلال الفترة المسائية.

وقال عبر حسابه على موقع X: «من المؤسف أن بعض المقاطع يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول غرق بعض المواقع وهي غير صحيحة، ولا تعكس حقيقة الحالة المطرية، ونؤكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة».

وأضاف القحطاني: سُجِّلت أعلى كمية هطول بالعاصمة 12 مليمتراً، وبلغت على مستوى المنطقة 24 مليمتراً في محمية الملك خالد، وفقاً لمحطات المركز.