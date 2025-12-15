أكّدت النيابة العامة السعودية، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة «X» اليوم (الإثنين)، أن الحفاظ على النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية واجب وطني.

وشددت على أن إثارة النعرات القبلية محظورة وتُعد مساساً بالنظام العام.