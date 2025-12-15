أكّدت النيابة العامة السعودية، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة «X» اليوم (الإثنين)، أن الحفاظ على النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية واجب وطني.
وشددت على أن إثارة النعرات القبلية محظورة وتُعد مساساً بالنظام العام.
The Saudi Public Prosecution confirmed, through a tweet on its official account on the "X" platform today (Monday), that preserving the social fabric and national unity is a national duty.
It emphasized that stirring up tribal tensions is prohibited and constitutes a violation of public order.