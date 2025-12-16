نفت الفنانة المصرية حورية فرغلي ما تردد بشأن زواجها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنها غير مرتبطة حاليًا، وأن أي أخبار تتعلق بحياتها العاطفية لن تُعلن إلا من خلالها شخصيًا، مشددة على رفضها التام لفكرة الزواج السري أو العرفي.

تجربة ارتباط سابقة

وكشفت حورية فرغلي عن تجربة ارتباط سابقة أثرت فيها نفسيًا، موضحة أنها كانت مخطوبة قبل مشاركتها في فيلم «كلمني شكرًا»، إلا أن خطيبها أنهى العلاقة بعد مشاهدته أحد مشاهد الفيلم أثناء عرضه في دور السينما.

مواصفات شريك الحياة

وأكدت الفنانة أن شريك حياتها المنتظر يجب أن يقوم على الاحترام والتقدير والدعم، وأن تشعر معه بالأمان، مشيرة إلى أنها لم تجد حتى الآن الشخص المناسب الذي تتوافر فيه هذه الصفات.

عمليات جراحية متكررة

وعلى الصعيد الصحي، أوضحت حورية فرغلي أنها خضعت لـ27 عملية جراحية خلال ثماني سنوات، ما أدى إلى إغلاق معظم عروق جسدها، ولم يتبقَّ سوى وريد واحد في منطقة الرقبة يعتمد عليه الأطباء لإعطائها التخدير.

معاناة مع السحر وآثار نفسية

كما أشارت إلى أنها ما زالت تعاني من آثار سحر أسود، على حد وصفها، قامت به إحدى الفنانات في الوسط الفني، بهدف التسبب لها في أزمات متلاحقة بحياتها الشخصية، وتأخير زواجها وإنجابها.