استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة اليوم، وفداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجانه المتخصصة، برئاسة عضو مجلس الشورى ثامر بن نبيل نصيف.



ورحب نائب أمير منطقة مكة باسم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز بأعضاء مجلس الشورى، متمنياً لهم النجاح خلال زيارتهم، مؤكداً في كلمته حرص القيادة على توفير وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق التنمية.

جهود تنموية



من جانبهم، عبر أعضاء مجلس الشورى عن خالص شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة على ما وجده الوفد من حفاوة وتقدير، مشيدين بما لمسوه من جهود تنموية تشهدها محافظات ومدن منطقة مكة المكرمة، التي تحظى بدعم متواصل من القيادة الحكيمة، والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة ونائبه.



حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجان المتخصصة الدكتور أسامة عارف، المهندس خالد البريك، الدكتور راشد الشريف، سعد الميموني، اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي، المهندس عبدالعزيز المالكي، عبدالله الحسين، الدكتور عثمان حكمي، اللواء علي آل الشيخ، الدكتورة غادة الهذلي، الدكتورة لبنى العجمي، الدكتورة ليلى فدا، محمد الحميضي والدكتورة معيضة الغامدي.