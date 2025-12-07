استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري في جدة اليوم (الأحد) القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية خالد مجيد، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.