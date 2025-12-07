استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري في جدة اليوم (الأحد) القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية خالد مجيد، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.
استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري في جدة اليوم (الأحد) القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية خالد مجيد، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.
The Director General of the Ministry of Foreign Affairs branch in the Makkah region, Farid bin Saad Al-Shahri, received today (Sunday) in Jeddah the Consul General of the Islamic Republic of Pakistan, Khalid Majid, on the occasion of the conclusion of his term in the Kingdom.
During the meeting, friendly conversations were exchanged.