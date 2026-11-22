عدم استخدام بعض العاملين في صالونات الحلاقة الكمامات يثير مخاوف صحية مع دخول فصل الشتاء وتزايد انتشار الأمراض الموسمية، وفي مقدمتها الأنفلونزا ونزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، خصوصاً أن طبيعة عمل الحلاقين تفرض عليهم الاقتراب المباشر من وجوه العملاء لمسافات قصيرة، ولمدد قد تصل إلى نصف ساعة أو أكثر.

وتزيد طبيعة العمل داخل صالونات الحلاقة من احتمالات انتقال العدوى التنفسية، إذ يتعامل الحلاقون يومياً مع أعداد كبيرة من العملاء، ويخالطونهم عن قرب، فيما تسهم الجزيئات التنفسية التي يطلقها المصابون أثناء السعال والعطس والتحدث في نقل الفايروسات، ما يضاعف أهمية الالتزام بالكمامات وتعزيز التدابير الوقائية، خاصة خلال مواسم انتشار الأمراض التنفسية.

ويوضح استشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة الدكتور خالد محمد غليله، أن صالونات الحلاقة تُعد من البيئات التي ترتفع فيها مخاطر انتقال الأنفلونزا والفايروسات التنفسية، نظراً لطبيعة العمل في أماكن مغلقة، وما تفرضه من قرب مباشر ومخالطة قد تمتد لفترات طويلة بين الحلاق والعميل.

وأشار إلى أن أبرز عوامل زيادة احتمالات انتقال العدوى تتمثل في المخالطة اللصيقة والمطولة، وعدم ارتداء الحلاقين الكمامات، ما يجعل انتقال الفايروسات بين العاملين والعملاء أمراً أكثر سهولة، إضافة إلى إغلاق الأبواب والنوافذ خلال الأجواء الباردة، الأمر الذي يقلل تجدد الهواء ويسهم في تراكم الجزيئات الفايروسية العالقة.

ولفت غليله إلى أن المصاب بالأنفلونزا يمكنه نقل العدوى إلى المحيطين به قبل ظهور الأعراض بنحو 24 ساعة، وتستمر قدرته على نقل الفايروس مدة تتراوح بين 5 و7 أيام من بدء ظهور العلامات المرضية، وقد تطول هذه الفترة لدى الأطفال والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، ما يعني إمكانية انتقال العدوى قبل اكتشاف الإصابة.

وشدد استشاري الأمراض المعدية على ضرورة إلزام العاملين في صالونات الحلاقة بارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات على المخالفين، للحد من انتقال العدوى بين العملاء، إلى جانب الالتزام بتعقيم الأيدي والأسطح والأدوات المستخدمة بين كل عميل وآخر.

كما أوصى بأهمية حصول العاملين على لقاح الأنفلونزا الموسمي سنوياً، بما يسهم في تقليل مخاطر الإصابة والحد من انتشار العدوى داخل هذه المنشآت.