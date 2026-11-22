تدرس وزارة البلديات مقترحاً بتوظيف المنصات الرقمية في توثيق وفرز ووزن السكراب وتتبع حركته، في خطوة تستهدف تطوير آليات تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة على عمليات تداول الخردة، وذلك بعد إحالة المقترح إلى الجهة المشرفة على النشاط لدراسته، دون اعتماده حتى الآن.

وكشف تقرير نتائج دراسة المرئيات التي طرحت عبر «استطلاع»، عن عدم الأخذ بالمقترح ضمن مشروع الاشتراطات البلدية لتنظيم مواقع السكراب، مع إحالته للجهة المختصة لدراسة إمكانية الاستفادة من التقنيات الرقمية في إدارة النشاط.

وفي سياق متصل، استبعدت الوزارة مقترحات أخرى تتعلق بإلزام مواقع السكراب باستخدام المكابس الآلية لتنظيم تفكيك المركبات، والاستعانة بشركات أجنبية لكبس السيارات والحد من التشاليح العشوائية، موضحة أن نشاط تشاليح السيارات يخضع لتنظيم مستقل عن مواقع السكراب.

وأوضح التقرير أن مراكز السكراب تضم محلات مرخصة داخل نطاق مسوّر، مع بوابات إلكترونية ومكاتب إدارية للجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة على المواقع.

وبحسب التقرير، استقبل المشروع 33 مرئية من ستة مشاركين، تضمنت مقترحات تنظيمية وتقنية، فيما أظهرت نتائج دراستها الفصل بين نشاط السكراب وتشاليح السيارات، وإحالة المقترح المتعلق بالمنصات الرقمية إلى الجهة المشرفة على النشاط.

ويهدف مشروع الاشتراطات البلدية إلى تنظيم نشاط السكراب والخردة، ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات البلدية والبيئية، وتعزيز السلامة العامة، والحد من الممارسات العشوائية، وتحسين المشهد الحضري داخل المدن والمناطق الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة المواقع وجودة البيئة العمرانية.