بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال التسجيل العيني للعقار لقطعتين عقاريتين في منطقتي مكة المكرمة والرياض، ابتداءً من اليوم (الأحد) وحتى نهاية (الخميس) 25 فبراير 2027م، الموافق 18 رمضان 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن المناطق المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمدينة مكة المكرمة تشمل: جزءاً من حي بدر، فيما يبدأ التسجيل في مدينة الرياض في: جزء من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية السلي، مبينة أن اختيار المناطق والمدن والأحياء جاء وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: أو عن طريق مراكز الخدمة، وأن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء.

وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.