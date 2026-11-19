استعرض الدكتور محمد بن عبدالرحمن الحصين، الأستاذ السابق بجامعة الملك سعود، نسيج التركيبة العمرانية للمدينة المنورة عبر مراحل تاريخية متعاقبة والتكوين العمراني التقليدي للمدينة، حاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها خيمة عودة البلادي الثقافية بنادي الأنصار مساء (الإربعاء) التي جاءت بعنوان (المدينة المنورة: بنيتها وتركيبها العمراني التقليدي)، بحضور عدد من المهتمين بالعمارة المدينية والتراث العمراني.

وتناول الدكتور الحصين ملامح التكوين العمراني التقليدي للمدينة المنورة، مستعرضاً طبيعة نسيجها الحضري وخصائص عمارتها التي تشكلت عبر مراحل تاريخية متعاقبة، وتأثرت بالظروف البيئية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في صياغة هويتها المعمارية. وتوقف عند طبيعة الأحياء السكنية القديمة وما تميزت به من ترابط وتكامل في تخطيطها، متناولاً الأزقة والحارات والفراغات الداخلية، إلى جانب (الأحواش) التي شكلت أحد المكونات البارزة في النسيج العمراني للمدينة قديماً، حيث كانت تمثل تجمعات سكنية تضم عدداً من المساكن المتجاورة، وتتوسطها مساحات مشتركة، وترتبط بمداخل وممرات تعكس طبيعة الحياة الاجتماعية آنذاك، وما اتسمت به من تواصل وتكافل بين السكان.

كما سلط الضوء على خصوصية البيت المديني التقليدي، وطريقة توزيع فراغاته الداخلية، ومراعاة الخصوصية الأسرية والظروف المناخية، من خلال الأفنية والباحات الداخلية ووسائل التهوية والإضاءة الطبيعية.

وأكدت الندوة أهمية توثيق هذا الإرث العمراني وفهم أبعاده التاريخية والاجتماعية، باعتباره جزءاً أصيلاً من هوية المدينة المنورة وذاكرتها الحضارية، وضرورة المحافظة على ما تبقى من شواهده المعمارية للأجيال القادمة.