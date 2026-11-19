احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم العالمي للطفل تحت شعار (نحن أمانة)، عبر حزمة من البرامج والفعاليات التربوية والتوعوية التي شارك فيها أكثر من 31 ألف طفل في مختلف الروضات ومدارس الطفولة المبكرة بالمنطقة.

وشهدت الفعالية الرئيسة، التي استضافتها مدرسة أم الحكم بنت الزبير للطفولة المبكرة بمشاركة 15 روضة، تقديم فقرات تربوية وفنية متنوعة؛ شملت عرضاً مرئياً بعنوان (من مهد الحكاية.. إلى حضن الرعاية)، وفقرة (رسائل من الطفولة)، ومشهداً توعوياً بعنوان (إلى طفل لا أعرف اسمه)، إلى جانب لقاء (طفولة آمنة) وعدد من الأناشيد والبرامج الهادفة.

وجاء الاحتفاء امتداداً لسلسلة من الفعاليات التي انطلقت في 255 روضة و75 مدرسة للطفولة المبكرة بمشاركة مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، واستفاد منها 31,289 طفلاً؛ بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم وإبراز مواهبهم، إلى جانب دعم التكامل بين الأسرة والمدرسة في رعايتهم وتنشئتهم.

كما نظمت إدارة الطفولة المبكرة لقاءً تربوياً عبر منصة (تيمز) بعنوان (لأنهم أمانة.. نحمي طفولتهم)، ضمن مبادرة (نحو طفولة واعية ومجتمع واعد)، بمشاركة 372 من مديرات الروضات والمعلمات وأولياء الأمور والمهتمين بمجال الطفولة.

وشاركت 508 مدارس للصفوف الأولية والطفولة المبكرة في الفعاليات، التي هدفت إلى ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وتعزيز الشراكة المجتمعية في حمايته ورعايته، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومحفزة لنموه وتطوره.