نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 30 ورشة تدريبية تخصصية في مجال الطفولة المبكرة ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل 2026، استفاد منها أكثر من 750 مستفيداً، فيما استقطب (مهرجان الطفل) أكثر من 1000 طالب وطالبة على مدى يومين.

وشارك في تقديم الورش أكاديميون وباحثون ومتخصصون بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، حيث تناولت موضوعات متنوعة شملت تنمية مهارات الطفل، وممارسات التعلم في رياض الأطفال، والكشف والتدخل المبكر، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم، إضافة إلى دور الأسرة في تعزيز القيم وتحسين جودة مؤسسات الطفولة المبكرة.

وتضمن مهرجان الطفل 22 نشاطاً تفاعلياً و19 مشاركة من إنتاج الأطفال، وأتاح للطلاب والطالبات فرصاً للتجربة والاكتشاف والإبداع عبر أنشطة حسية وتعليمية وفنية وحركية، شملت الواقع الافتراضي وبرمجة (سكراتش) ومسرح الظل وركن (حديقة حقوقي)، إلى جانب عرض مشاريع وابتكارات من إنتاج الأطفال بمشاركة عدد من الروضات ومدارس الطفولة المبكرة.

وفي السياق ذاته، استعرض معرض الوسائل التعليمية 29 وسيلة حسية وتقنية من إعداد معلمين ومعلمات بمدارس ورياض الأطفال في جدة، واستقطب أكثر من 500 زائر وزائرة، حيث تنوعت المعروضات بين وسائل لتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب، وتجارب علمية وتفاعلية، وأدوات للتوعية بحقوق الطفل وحمايته، بما يسهم في إثراء خبرات الأطفال ودعم تنوع ممارسات التعلم.