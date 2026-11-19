في تحول لافت في مسار العلاقات الأمريكية الفنزويلية، أعلنت الولايات المتحدة وفنزويلا التوصل إلى اتفاق جديد لاستئناف التعاون العسكري بين البلدين، وذلك عقب زيارة مفاجئة أجراها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى العاصمة كاراكاس، التقى خلالها الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في خطوة تعكس تغيرًا كبيرًا في طبيعة العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من التوتر والقطيعة.

وأعلن هيغسيث، الأربعاء، الاتفاق عقب اجتماعه مع رودريغيز في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنزويلية، مؤكدًا أن الشراكة الجديدة تتيح للقوات المسلحة في البلدين العمل المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية، بما يشمل مكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات.

ونقل التلفزيون الفنزويلي الرسمي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، الذي وصف الاتفاق بأنه تجديد للشراكة الدفاعية بين البلدين، وفرصة لتعزيز التنسيق بين القوات المسلحة وتوسيع مجالات التعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، رحبت رودريغيز باستئناف العلاقات التقنية والعسكرية مع واشنطن، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا بعد سنوات من توقف التعاون الدفاعي، في ظل العقوبات الأمريكية والتوترات السياسية التي طبعت العلاقات الثنائية.

التعاون العسكري ومكافحة تهريب المخدرات

ويركز الاتفاق الجديد على إعادة بناء قنوات التنسيق العسكري والأمني، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الفنزويلية من خلال التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب تطوير الجاهزية العملياتية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كما يرتبط التعاون بجهود واشنطن لمكافحة شبكات تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهي من الملفات التي تحظى بأولوية لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق وسط جدل بشأن العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت سفنًا يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات، إذ تواجه هذه العمليات انتقادات سياسية وقانونية، خصوصًا مع الاتهامات الموجهة إلى وزارة الدفاع الأمريكية بشأن سقوط ضحايا مدنيين.

ما بعد اعتقال مادورو.. مرحلة جديدة بين واشنطن وكاراكاس

ويكتسب الاتفاق أهمية سياسية خاصة، إذ يأتي بعد العملية الأمريكية التي أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس مطلع يناير الماضي، وهو التطور الذي فتح الباب أمام مرحلة انتقالية تولت خلالها ديلسي رودريغيز إدارة البلاد.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين واشنطن وكاراكاس تحولات متسارعة، لم تقتصر على الملف العسكري، بل امتدت إلى قطاعات الطاقة والنفط والموارد الطبيعية، في ظل اهتمام أمريكي متزايد بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها فنزويلا.

وأشار هيغسيث خلال زيارته إلى أهمية الموارد النفطية الفنزويلية، مؤكدًا اهتمام واشنطن بالاستفادة من الإمكانات التي يوفرها هذا القطاع، بما يعكس اتساع نطاق الملفات المطروحة على طاولة التعاون بين الجانبين.

جولة أمريكية لتعزيز النفوذ الأمني في أمريكا اللاتينية

ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الأمريكي من كاراكاس إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا، لإجراء مباحثات تتعلق بتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن وبوغوتا، بالتزامن مع جهود مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.

وتأتي الزيارة في أعقاب تدريبات عسكرية مشتركة شارك فيها أكثر من 300 جندي أمريكي ونحو 400 جندي كولومبي، في إطار تعزيز التنسيق الميداني وتبادل الخبرات الأمنية.

ويعكس الاتفاق الأمريكي الفنزويلي الجديد توجهًا نحو إعادة ترتيب العلاقات والتحالفات الأمنية في أمريكا اللاتينية، بعدما انتقلت واشنطن وكاراكاس من مرحلة المواجهة السياسية إلى مسار جديد من التعاون العسكري والاقتصادي.

ومع ذلك، لا تزال طبيعة الشراكة الجديدة وآليات تنفيذها وحجم الالتزامات العسكرية المرتبطة بها غير واضحة بالكامل، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل النفوذ الأمريكي في فنزويلا، وانعكاسات هذا التقارب على التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة.