التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، متقاعدي إمارة المنطقة الشرقية والقطاعات التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة.

وأشاد وزير الداخلية خلال اللقاء بما بذله المتقاعدون من جهود مخلصة طوال مسيرتهم العملية، وإسهاماتهم في المحافظة على أمن المواطنين والمقيمين والزوار، معرباً عن تقديره لما قدموه من عطاء في خدمة وطنهم وأمنه واستقراره، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.