ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً مخالفاً من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة عسير، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

وفي السياق نفسه ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لنقله (10) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة.