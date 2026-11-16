أشاد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في رئاسة المجلس خلال الفترة من يوليو 2021 إلى نوفمبر 2026، مثمنًا جهودها في تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن رئاسة المملكة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء المنظمة، من خلال مبادرات تطويرية وحلول مبتكرة، أبرزها إعداد خارطة طريق للمجلس التنفيذي، عززت مشاركة الدول الأعضاء في صناعة القرار، وأسهمت في بناء رؤية عربية مشتركة تدعم أهداف المنظمة.

كما نوّه بجهود رئيس المجلس التنفيذي، هاني بن مقبل المقبل، في تحديث آليات العمل، وتفعيل الشراكات، ودعم مبادرات الدول الأعضاء، إلى جانب ترسيخ نهج تشاركي قائم على التشاور والتوافق، بما يخدم أولويات الدول العربية.

وفي السياق ذاته، أشاد المؤتمر العام للألكسو، خلال دورته الـ28 التي اختتمت في سلطنة عُمان، بإسهامات المملكة خلال فترة رئاستها، مثمنًا ما حققته من تطوير مؤسسي ونقلة نوعية في مسيرة المنظمة، وتعزيز حضور الدول الأعضاء في صناعة القرار.

ويعكس هذا التقدير مكانة المملكة ودورها الفاعل في دعم العمل العربي المشترك، وحرصها على تطوير المؤسسات العربية وتعزيز كفاءتها لتحقيق أهدافها التنموية والثقافية.