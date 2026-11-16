أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم (الإثنين) إنذاراً أحمر منبِّهاً من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار اليوم على محافظات القنفذة، والليث، والعرضيات، وأضم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية حتى الساعة التاسعة مساءً.

وذات التنبيه في جيزان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.