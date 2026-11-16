أصدر أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف،، عددًا من القرارات الإدارية بتكليف قيادات في مختلف قطاعات الأمانة ووكالاتها، وذلك في إطار جهود الأمانة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء .

وشملت القرارات تكليف الأمير عبدالله بن مشاري بن عيّاف وكيلًا للأمانة للحوكمة والشؤون القانونية، والمهندس عبدالرحمن زايد الزايد وكيلًا مساعدًا للتخصيص والمحافظ الاستثمارية بوكالة الاستثمار والتخصيص، وماجد بن عثمان الدغفق وكيلًا مساعدًا لتجربة المستفيد.

كما تضمنت القرارات تكليف فهد وازع بن نومه مديرًا عامًا للشؤون الاتصالية بالمكتب التنفيذي للأمين، وعبدالمجيد سليمان الدويش مديرًا عامًا للجان المؤسسية بوكالة الأمانة للحوكمة والشؤون القانونية، والمهندس عبدالله أحمد الدليجان مديرًا عامًا للتخطيط المجتمعي بالوكالة المساعدة للمشاركة المجتمعية، ومالك أحمد الصقير مديرًا عامًا للشؤون التنفيذية بالمكتب التنفيذي.

وشملت التكليفات أيضًا المهندس عبدالإله فهد بن آل جبرين مديرًا عامًا للتدوير بالوكالة المساعدة للاستدامة البيئية، والمهندس أحمد سند الحربي مديرًا عامًا لحماية الأودية بالوكالة المساعدة للاستدامة البيئية، والمهندس ماجد حمد الشدي مديرًا عامًا للحلول الرقمية بالوكالة المساعدة للتحول الرقمي، وعلي إبراهيم مبقش مديرًا عامًا للتجهيز بالوكالة المساعدة للاستدامة البيئية، وذلك ضمن جهود تعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية والرقابية والرقمية.

كما تضمنت القرارات تكليف عبدالرحمن صالح الخليفة مديرًا عامًا للمنصات بالوكالة المساعدة للتشغيل التقني، والمهندس محمد سحمي الدوسري مديرًا عامًا لمشاريع الأنسنة والحدائق بالوكالة المساعدة للمشاريع الحضرية والمرافق، وسعد محمد السيف مديرًا عامًا للمشتريات والعقود بالوكالة المساعدة للشؤون المالية، والمهندس هاني يحي الفيفي مديرًا عامًا لمكتب التميز التشغيلي بوكالة الاستثمار والتخصيص.



وفي السياق ذاته، شملت القرارات تكليف المهندس عبدالعزيز فهد الراشد مديرًا عامًا للحوكمة الرقابية بالوكالة المساعدة للامتثال والرقابة، ومهند سمير خطاب مديرًا عامًا للتخصيص والمحافظ الاستثمارية بالوكالة المساعدة للتخصيص والمحافظ الاستثمارية، وفيصل علي الشهري مديرًا عامًا لسلامة الغذاء بالوكالة المساعدة للامتثال والرقابة، ومحمد علي القحطاني مديرًا عامًا لتمكين المستفيد بالوكالة المساعدة لتجربة المستفيد.



وامتدت القرارات لتشمل تكليف المهندس محمد صالح الشمري مديرًا للدراسات الاستثمارية بالوكالة المساعدة للتخصيص والمحافظ الاستثمارية، والمهندس تركي محمد الدوسري مديرًا عامًا لتخطيط المشاريع بالوكالة المساعدة للدراسات والتصاميم، وعبدالرحمن محمد آل حكران مديرًا عامًا للتنقل الحضري بالوكالة المساعدة للتخطيط العمراني.