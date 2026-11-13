مع الانتشار الواسع لشعارات مثل «أنا أستحق» و«ضع نفسك أولاً» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحوّلت بعض المفاهيم النفسية، في كثير من الأحيان، من أدوات تهدف إلى بناء التوازن النفسي وتعزيز الوعي بالذات إلى مبررات تُستخدم للتهرّب من المسؤولية أو تبرير ازدواجية المعايير، وتقديم الرغبات الشخصية على حساب الواجبات الأسرية والاجتماعية.

ورغم أن هذه العبارات في جوهرها تدعو إلى احترام الذات وحمايتها من الاستنزاف النفسي والعاطفي، فإن إساءة فهمها أو المبالغة في توظيفها أفرزت ما يمكن وصفه بـ«ثقافة الاستحقاق المفرط»، التي قد تهدّد الاستقرار الأسري، وتضعف قيم الامتنان والتعاون، وتعزّز النزعات النرجسية والفردية على حساب العلاقات الإنسانية السوية.

وباتت عبارات مثل «أنا أستحق» و«ضع نفسك أولاً» تتصدّر المحتوى المتداول على المنصات الرقمية، مُحمّلة برسائل نفسية إيجابية في أصلها، تهدف إلى ترسيخ تقدير الذات وتحقيق التوازن بين احتياجات الفرد ومتطلبات حياته، غير أن تداول هذه المفاهيم بشكل مبسط أو مجتزأ من سياقها العلمي أسهم أحياناً في تحويلها إلى شعارات مطلقة تُستخدم لتبرير الانسحاب من المسؤوليات الأسرية والاجتماعية، والتنصل من الالتزامات المشتركة.

الحماية لا تعني الانعزال

مختصون قالوا لـ«عكاظ»: إن اقتطاع المفاهيم النفسية من أطرها العلمية وتحويلها إلى شعارات عامة متداولة عبر منصات التواصل يُفقدها معناها الحقيقي، ويجعلها عرضة لسوء الفهم والتطبيق. وأن تقدير الذات لا يعني إلغاء حقوق الآخرين أو التقليل من احتياجاتهم، كما أن وضع الحدود الشخصية لا يُسقط المسؤوليات الأخلاقية أو الأسرية أو المهنية فاحترام الإنسان لنفسه لا يتعارض مع الوفاء بالتزاماته، وحماية صحته النفسية لا تعني الانعزال عن محيطه أو التخلي عن واجباته، بل تستلزم وعياً ناضجاً يحقق التوازن بين حاجاته الخاصة ومسؤولياته تجاه من حوله.

وتقوم العلاقات الناضجة والصحية على فهم متوازن للذات والآخر، بحيث يدرك الفرد حقوقه ويحافظ عليها دون أن يكون ذلك على حساب حقوق الآخرين. فالثقة بالنفس لا تتناقض مع التعاطف، والاهتمام بالذات لا يبرر الأنانية، والسعي إلى الراحة النفسية لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للتنصل من المسؤوليات أو إضعاف الروابط الإنسانية التي تشكل أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي.

صحي أم مفرط؟

المعالج النفسي الدكتور عبدالله أحمد الوايلي، أكد أن انتشار المصطلحات والمفاهيم النفسية خارج سياقها العلمي عبر التواصل الاجتماعي بات يحولها من أدوات للفهم والتوازن النفسي إلى مبررات لبعض السلوكيات الخاطئة والقرارات التعسفية في الأسرة والمجتمع.

وحذر الوايلي، من الفهم الخاطئ لمفهوم «الاستحقاق الذاتي النفسي»، موضحاً أن تحويره إلى شعارات مطلقة من قبيل «أنا أستحق الحصول على كل ما أريد وعلى الآخرين التكيف معي» يلغي حقوق الطرف الآخر، ويسقط المسؤولية والتنازل المتبادل بين أطراف العلاقة، وأوضح أن هناك فارقاً جوهرياً بين الاستحقاق الصحي والاستحقاق المفرط؛ فالاستحقاق الصحي يقوم على معرفة الفرد حقوقه وواجباته، وتقدير ذاته وحمايتها دون إيذاء الآخرين، كأن يقول: «أنا أستحق الاحترام كما يستحقه الطرف الآخر»، وهو سلوك طبيعي يحقق التوازن النفسي ولا يعد أنانية أو اضطراباً.

أما الاستحقاق المفرط، فيظهر عندما يركز الفرد على حقوقه فقط ويتجاهل واجباته، معتقداً أنه يستحق امتيازات ومعاملة استثنائية لا يستحقها غيره. ولفت الوايلي إلى ارتباط هذا النمط عادة بالشخصية النرجسية، التي قد تربط الاحترام بامتثال الآخرين الكامل لرغباتها وتتعامل مع عدم تنفيذ طلباتها باعتباره إهانة أو تقليلاً من شأنها.

علامات الاستحقاق المفرط

الدكتور الوايلي، أشار إلى عدد من المؤشرات السلوكية التي قد تكشف الاستحقاق المفرط، أبرزها عدم تقبل الرفض وسماع كلمة «لا»، واعتبار التنازل المتبادل ضعفاً أو إهانة للكرامة رغم كونه أساساً لإدارة الحياة المشتركة، إلى جانب تضخيم الحقوق وتقليل الواجبات، وازدواجية المعايير في التعامل مع المشاعر.

ومن العلامات كذلك تحويل الخلافات العادية إلى «قضايا كرامة»، والاندفاع نحو إنهاء العلاقات عند مواجهة مواقف لا تتوافق مع رغبات الفرد، وانتقد الوايلي الخطاب المتداول في منصات التواصل الاجتماعي، الذي يضخم عبارات مثل «ضع نفسك أولاً» و«لا تتنازل لأحد»، موضحاً أن تلقي هذه الرسائل دون وعي قد يحول المفهوم النفسي إلى «فلسفة سلوكية جارفة»، تسهم في تآكل التعاطف، وتصعيد الصراعات الأسرية، واتخاذ قرارات مصيرية غير متزنة.

وشدد الوايلي، على أن وضع الحدود الشخصية حق إنساني هدفه الحماية وليس السيطرة على الآخرين، داعياً إلى إعادة التأطير الصحي للمفاهيم النفسية، خصوصاً في العلاقات الزوجية التي وصفها بأنها علاقات تفاعلية مقدسة تقوم على العطاء المتبادل لا على المزاجية، وأكد أن علم النفس العلمي يهدف إلى فهم الذات وضبط السلوك، وأن التقييم النفسي السليم يراعي سياق كل حالة بمرونة، مشدداً على أن العلاقات الإنسانية الناضجة لا تتعارض فيها القيمة الذاتية للفرد مع التعاطف مع الآخرين، كما لا يتعارض فيها وضع الحدود مع تحمل المسؤولية.

تقدير ذات أم اتكالية؟

أكدت الأخصائية الاجتماعية عهود أبو عطالله، أن مصطلح «أنا أستحق» أصبح حاضراً بصورة متزايدة في الخطاب اليومي وعلى منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، وأن ظاهره الإيجابي يخفي أحياناً أبعاداً نفسية واجتماعية تستدعي الانتباه، وعرفت عهود الاستحقاق الذاتي المبالغ فيه بأنه اعتقاد غير واقعي يوهم الفرد بأنه يستحق معاملة خاصة واهتماماً دائماً ومكافآت دون بذل الجهد المقابل، مع شعور زائف بأن القواعد التي تنطبق على الآخرين لا تنطبق عليه، وأوضحت أن الاستحقاق غير الصحي يتشكل اجتماعياً عبر عوامل عدة، أبرزها التربية والتدليل المفرط؛ إذ إن نشأة الطفل في بيئة تلبي جميع رغباته دون حدود قد تجعله يعتقد أن المجتمع بأكمله مسخر لخدمته وتلبية تطلعاته فثقافة المقارنة عبر منصات التواصل الاجتماعي لها دوراً في تكريس هذا النمط، خصوصاً مع انتشار عبارات مثل «أنت تستحق الأفضل دائماً» و«لا تقبل بالقليل». ورغم أن هذه الرسائل قد تبدو تحفيزية، فإن فهمها بصورة سطحية قد ينقلها من تقدير مشروع للذات إلى نرجسية استحقاقية.

في الزواج والعمل

الأخصائية الاجتماعية عهود، ترى أن الاستحقاق المبالغ فيه يظهر في الحياة اليومية بصور متعددة، أبرزها الحياة الزوجية، من خلال بناء توقعات غير واقعية، مثل اعتقاد أحد الطرفين أن شريكه إذا كان يحبه فعلاً فعليه أن يفهم احتياجاته دون أن يتحدث عنها، أو أن ما يملكه من وضع مادي أو سكني لا يليق به لأنه «يستحق الأفضل».

ويظهر كذلك في بيئة العمل، عبر توقع الحصول على ترقية سريعة وراتب مرتفع فور التخرج، ورفض النقد أو المهام البسيطة، والشعور الدائم بأن المؤسسة «محظوظة» بوجود الموظف فيها. وتحذر عهود أبو عطالله من أن آثار الاستحقاق المبالغ فيه لا تتوقف عند الفرد، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به، إذ يؤدي إلى إضعاف ثقافة التعاون والامتنان، بسبب عجز الفرد عن رؤية فضل الآخرين عليه أو تقدير جهودهم.

كما أن اصطدام التوقعات غير الواقعية بالواقع قد يقود إلى خيبة أمل متكررة، فيما يسهم عدم القدرة على تحمل الرفض والفشل في صناعة أفراد أكثر هشاشة، رغم أن كليهما يمثل جزءاً أساسياً من النضج الاجتماعي.

ويمتد الأثر إلى العلاقات الأسرية والزوجية عندما تتحول الشراكة والعطاء المتبادل إلى علاقة أقرب إلى الصفقة، ينحصر فيها التفكير في سؤال: «ماذا سأستفيد أنا؟».

4 دعائم لمواجهة الظاهرة

تطرح الأخصائية عهود أبو عطالله لمعالجة الظاهرة وإعادة بناء المفاهيم والقيم أربع دعائم أساسية، تبدأ بترسيخ ثقافة الجهد، وتعليم الأجيال أن القيمة الحقيقية تأتي من السعي لا من مجرد الرغبة، وتتمثل الدعامة الثانية في ممارسة الامتنان، من خلال تحويله إلى سلوك يومي يدفع الفرد إلى التأمل في نقاط القوة وما يمتلكه، بدلاً من التركيز المستمر على ما يفتقده.

أما الدعامة الثالثة فهي تحمل المسؤولية، عبر التوقف عن إلقاء اللوم على المجتمع أو الأسرة أو الحظ، وطرح سؤال أكثر فاعلية: «ما دوري أنا في حل المشكلة؟».

وتأتي الدعامة الرابعة في تعزيز التعاطف، واستيعاب أن للآخرين احتياجاتهم وضغوطهم وظروفهم، وأن الفرد ليس محور الكون، وترى عهود أن المجتمع السليم والمتوازن لا يبني أفراداً يطالبون بحقوقهم باستمرار فحسب، بل أفراداً يدركون أن الحقوق لا تنفصل عن الواجبات، وأن المسؤولية شرط أساسي للاستحقاق الحقيقي.

ليس انتظاراً للآخرين

ترى الاخصائية الاجتماعية عهود، أن الفارق بين تقدير الذات الصحي والاستحقاق المبالغ فيه يمثل المحور الأهم لفهم الظاهرة؛ فتقدير الذات الصحي ينطلق من قوة داخلية تدفع الفرد إلى العمل والسعي، فيقول لنفسه: «أنا أقدر نفسي، ولذلك سأعمل بجد وإخلاص لأحقق ما أريد»، مدركاً أن قيمته تُبنى بالجهد والإنجاز، في المقابل، يقوم الاستحقاق المبالغ فيه على الاتكالية وانتظار النتائج من الخارج دون بذل جهد، بحيث يتحول الاعتقاد إلى: «أنا أقدر نفسي، ولذلك يجب على العالم والمحيطين بي أن يعطوني ما أريد دون تعب أو جهد»، وتلخص عهود الفارق بأن الأول يمثل طاقة بناء ونضج، بينما يعكس الثاني تواكلاً وعجزاً عن تحمل المسؤولية.

شعارات تدغدغ العواطف

تناول الكاتب والإعلامي محمد البلادي، ظاهرة انتشار العبارات والشعارات التي يصنعها ما وصفهم بـ«تجار التنمية البشرية» عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها «أنت تستحق الأفضل» و«لا تتنازل عن حقك».

وأكد البلادي، أن هذه الشعارات أحدثت خلطاً بين الحقوق الإنسانية العامة والفرص العادلة من جهة، وبين المكاسب الفردية والخاصة من جهة أخرى، ما أفضى إلى تشكيل فهم مضطرب لمفهوم «الاستحقاق الذاتي».

الحق الأصيل والمكسب المكتسب

ويرى البلادي أن كرامة الإنسان والفرص العادلة حقوق أصيلة ينبغي أن تتاح للجميع دون تمييز، لكنه يشدد في المقابل على أن المناصب والترقيات والنجاح والثناء ليست حقوقاً تلقائية تمنح دون مقابل، وإنما مكتسبات تتطلب الجهد والكفاءة والعمل.

وأشار إلى أن انتشار هذه الشعارات يعود، في جانب منه، إلى قدرتها على منح المتلقي شعوراً سريعاً ومؤقتاً بالإنصاف، خصوصاً لدى من أنهكتهم علاقات أو بيئات عمل لم تمنحهم التقدير الكافي.

كما أن قصر هذه العبارات وسهولة تداولها جعلاها أكثر جاذبية وتأثيراً على منصات التواصل، رغم أنها تختزل مفاهيم نفسية عميقة في شعارات مبسطة تطبق على الجميع وفي مختلف المواقف.

حماية الذات لا تعني الأنانية

وأوضح البلادي أن المشكلة لا تكمن في معرفة الإنسان قيمة نفسه، وإنما في الخلط بين «الحق» و«الاستحقاق»؛ فمن حق الإنسان أن يعامل بكرامة وأن تتاح له الفرص بعدل، لكن الترقية والمنصب والنجاح لا تتحقق بمجرد الشعور بالأحقية، وإنما تبنى بالكفاءة والسعي.

وحذر من اقتطاع المفاهيم النفسية من سياقها الصحيح، لأن ذلك قد يحول الدعوة المشروعة إلى «حماية الذات» إلى مبرر للأنانية، أو إلى مطالبة مستمرة للآخرين بالتنازل لصالح الفرد.

رسالة إلى صنّاع المحتوى

الكاتب محمد البلادي، دعا صناع المحتوى الرقمي إلى قدر أكبر من الوعي والمسؤولية الأخلاقية، بدلاً من الاكتفاء بإطلاق الشعارات الرنانة التي تدغدغ مشاعر الجمهور، مثل «ضع نفسك أولاً».

وأكد أهمية ربط احترام الذات باحترام الآخرين، وربط النجاح بالعمل الدؤوب والمنظم، حتى لا تتحول المفاهيم النفسية الإيجابية إلى أدوات لتبرير الأنانية أو التنصل من المسؤولية.واختتم البلادي، بطرح سؤال لتصحيح المسار الذهني لدى الأفراد، داعياً إلى استبدال سؤال «لماذا لم أحصل على ما أستحق؟» بسؤال أكثر نضجاً: «ماذا أتعلم، وماذا أقدم، كي أكون أهلاً لما أطمح إليه؟».

الوعي النفسي السليم

يرى الاخصائي الاجتماعي طلال الناشري : أن الوعي النفسي السليم يعد عاملاً أساسياً في بناء شخصية متوازنة؛ فشخصية تعرف متى تدافع عن حقوقها، ومتى تقدم التنازل الواعي من أجل استقرار العلاقات واستمرارها، ومتى تضع حدوداً صحية تحميها من الاستغلال، ومتى تتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرة والمجتمع والعمل. فالنضج النفسي الحقيقي لا يقوم على تقديم المصلحة الشخصية بصورة مطلقة، ولا على إلغاء الذات إرضاءً للآخرين، وإنما على إيجاد نقطة التوازن التي تجمع بين احترام الذات واحترام الآخرين، وبين حماية الحقوق والوفاء بالواجبات.

واضاف أن مشكلة هذه المفاهيم لا تكمن في مضمونها، بل في الكيفية التي يتم بها تقديمها وتفسيرها. فحين تُختزل الرسائل النفسية المعقدة في عبارات قصيرة وجذابة، يسهل إسقاطها على مختلف المواقف دون فهم أبعادها وسياقاتها، ما قد يؤدي إلى تعزيز نزعة فردية تجعل الإنسان أكثر تركيزاً على حقوقه واحتياجاته، وأقل انتباهاً لحقوق الآخرين ومشاعرهم. وفي بعض الحالات، ينشأ عن ذلك نوع من التناقض السلوكي، إذ يطالب الفرد من حوله بمراعاة ظروفه النفسية واحترام حدوده الشخصية، بينما لا يُظهر القدر ذاته من التفهم أو المرونة تجاه احتياجات الآخرين وحدودهم.

يحذر الناشري، من أن الإفراط في تبني خطاب «الاستحقاق» قد يضعف العديد من القيم التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية المستقرة، مثل التعاون والتضحية المتبادلة والامتنان وتحمل المسؤولية. فالعلاقات الأسرية والاجتماعية لا تقوم على تحقيق الرغبات الفردية بصورة مطلقة، وإنما على التوازن بين الأخذ والعطاء، وبين الحقوق والواجبات، وبين الاهتمام بالذات والالتزام بالآخرين.

الخلاصة

الوعي النفسي السليم لا يدعو إلى الأنانية أو الانسحاب من المسؤوليات، بل يساعد الفرد على بناء شخصية متوازنة تعرف حقوقها وتحترم حقوق الآخرين، وتدرك أن النجاح في الحياة والعلاقات يبدأ من إيجاد التوازن بين حب الذات والاهتمام بالآخرين.