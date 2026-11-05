أدانت دولة قطر بشدة محاولة جماعة الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي، وعدته استفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين، واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان اليوم- تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.