تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة
5 نوفمبر 2026 - 18:04 | آخر تحديث 5 نوفمبر 2026 - 18:04
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«عكاظ» (الرياض)
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.