تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.