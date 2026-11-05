تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية، من الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سفير جمهورية سيراليون لدى المملكة محمد إس باري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.