شارك نخبة من العلماء والمؤرخين والباحثين والمختصين في التوثيق، حضورياً وعبر الاتصال المرئي، في الورشة الأولى لمشروع تاريخ الإفتاء في المملكة، التي عقدتها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ودارة الملك عبدالعزيز، اليوم، بمقر الرئاسة في الرياض.

وتأتي الورشة تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الجهتين في 24 ذي الحجة 1447هـ؛ بهدف توثيق تاريخ الإفتاء بمراحله المتعاقبة منذ قيام الدولة السعودية الأولى حتى العصر الحاضر.

وناقشت جلسات الورشة الإطار العلمي والمنهجي للمشروع، وتحديد مراحله التاريخية، وآليات حصر المصادر والوثائق والفتاوى والرسائل والمخطوطات ذات الصلة، وجمعها ودراستها وفهرستها ورقمنتها، إلى جانب توثيق سير المفتين والعلماء الذين أسهموا في بناء هذا التاريخ، ورصد تطور العمل المؤسسي للإفتاء وصولاً إلى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى. كما استعرضت الخطة التنفيذية والجدول الزمني للمشروع ومخرجاته العلمية.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء والأمين العام للجنة الدائمة للفتوى، المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة، الشيخ الدكتور فهد سعد الماجد، أن الورشة تمثل الخطوة العملية الأولى لتفعيل مذكرة التعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وتحويلها إلى عمل علمي منظم تتضافر فيه خبرات الجهتين.

وبيّن أن الإفتاء في المملكة لم يكن عملاً فردياً معزولاً، بل نهج متصل منذ قيام الدولة السعودية الأولى، حمل أمانته العلماء جيلاً بعد جيل، حتى أصبح مؤسسة راسخة ذات أنظمة وهيئات ولجان، مؤكداً أن توثيق هذا التاريخ وفاء للعلماء الذين أسهموا فيه وتأريخ لمسيرة مؤسسة الإفتاء.

وأشار إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من المفتي العام للمملكة، وأن الشراكة تجمع بين العمق الشرعي الذي تمثله الرئاسة والخبرة التاريخية والتوثيقية التي تمتلكها الدارة، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل المشروع مرجعاً علمياً موثقاً للباحثين والأجيال القادمة، يبرز مسيرة الإفتاء السعودي ومنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه المؤسسة.