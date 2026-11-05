بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع وزيرة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا، الدكتورة أوه يو-كيونغ، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الغذاء والدواء والمنتجات الطبية، وذلك على هامش القمة السنوية لمنظمة السلطات التنظيمية لائتلاف الأدوية الدولي (ICMRA).

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون القائم في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوزارة الكورية عام 2023، وناقشا تطوير التعاون في التقييم العلمي المشترك للأدوية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في رصد الأغذية وتتبعها.

كما بحثا فرص التعاون في إدارة مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء، وتبادل الخبرات في الوقاية منها والحد من حدوثها، وتعزيز فعالية الرقابة، إلى جانب التعاون في مجال الحلال، بمشاركة الفريق الفني الكوري المختص بالأمراض المنقولة بالغذاء، وممثلين عن الهيئة والمركز السعودي للحلال.

وعقد الجضعي على هامش القمة لقاءات ثنائية مع رؤساء الجهات الرقابية في مصر والبرتغال واليابان وسنغافورة والمملكة المتحدة، تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية.