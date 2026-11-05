اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مواعيد الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر 2026م، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت الإدارة أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة 7:30 صباحاً في جميع المدارس المشمولة بالتوقيت الشتوي.

ودعت الإدارة منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى الالتزام بمواعيد الدوام الجديدة، بما يسهم في انتظام اليوم الدراسي وسير العملية التعليمية وفق الجدول المعتمد.