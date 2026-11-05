تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، مركز الأعمال السعودي ومركز الطوارئ والأزمات بأمانة المنطقة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة.

واستهل الأمير فيصل بن خالد جولته بزيارة مركز الأعمال السعودي؛ حيث اطلع على الخدمات المقدمة للمستفيدين وآليات العمل فيه، قبل أن ينتقل إلى مركز الطوارئ والأزمات ويستمع إلى شرح عن مهامه واختصاصاته وخطط التعامل مع مختلف الحالات الطارئة. كما تابع عرضًا حول تنفيذ فرضية لسحب تجمعات المياه، ضمن الاستعدادات الميدانية لمواجهة الحالات المطرية ورفع كفاءة الاستجابة السريعة للفرق المختصة.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ، وتطوير خطط الاستجابة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات.